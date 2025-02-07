Сергей Собянин рассказал, как бизнес помогает развитию спортивной инфраструктуры

В Москве появится еще один крупный многофункциональный спортивный комплекс. Его возведут инвесторы в рамках концессионного соглашения с городом. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

«Правительство Москвы не первый год сотрудничает с бизнесом в формате концессионных соглашений. Мы привлекаем частные инвестиции для строительства дорог, социальных объектов и предприятий. Недавно приняли решение задействовать этот инструмент и для строительства спортивных объектов», — рассказал Мэр Москвы.

Опыта строительства таких объектов у инвесторов достаточно. Так, с 2011 года в столице построили 327 спортобъектов, из них 168, или 51 процент, — с привлечением частных средств. До 2027-го планируют создать еще 101 спортивное сооружение, 91 процент которых возведут инвесторы.

В инновационном центре «Сколково» построят многофункциональный спортивный комплекс «Хоккейный город Сколково». Инвестор вложит в реализацию проекта около 3,4 миллиарда рублей.

Тут создадут детскую хоккейную школу и школу фигурного катания. Оборудование комплекса позволит комбинировать занятия на льду и в спортзале, отрабатывать технические элементы на специальных тренажерах, проводить дружеские турниры по другим командным и индивидуальным видам спорта.

«В прошлом сентябре здесь приняла первых учеников школа „Сколка“, также построенная по концессионному соглашению. „Хоккейный город Сколково“ расположится рядом с ней, так что ребятам после уроков будет удобно бегать на занятия в спортивные секции», — добавил Мэр Москвы.

Около 10 процентов от общего времени работы спорткомплекса отведут для льготного посещения.

Ледовый дворец будет построен за счет собственных средств концессионеров, однако с момента ввода в эксплуатацию спорткомплекс станет принадлежать городу на праве собственности. Вместе с тем концессионеры получат право в течение срока соглашения использовать этот объект.

Сотрудничество с частными инвесторами — важная часть стратегии развития Москвы. Оно гарантирует стабильный экономический рост города и создание важной для жителей столицы инфраструктуры, в том числе спортивных, образовательных, культурных и других объектов.

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