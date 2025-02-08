«Прощать можно»: психолог вынесла вердикт супружеским изменам

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

Анастасия Кардиакос: причиной измены становятся незакрытые потребности партнера

«Прощать можно»: психолог вынесла вердикт в отношении измен

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Просто закрыть глаза на неверность — не выход. Но боль предательства возможно устранить, если у обоих есть желание

Примерно 70% семей оказываются в ситуации, когда один из супругов изменяет. Треть таких семей впоследствии распадается. Семейный психолог-терапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, как относиться к неверности.

Мотивом любой измены эксперт назвала незакрытые потребности партнера. Однако, по мнению специалиста, стремление мужа или жены прибегнуть к риску ради удовлетворения желаний не является приговором для пары.

Эксперт акцентировала внимание на том, что любой поступок можно простить, в том числе измену. Хотя в данном случае Анастасия Кардиакос советует правильно оценивать ситуацию.

«У нас бывает обостренная потребность мира, потому что хочется восстановить отношения и семью. Боль очень сильная, но из-за этой потребности, благодаря извинениям и разговорам, человек способен простить», — дала пояснение специалист.

В особую категорию Кардиакос выделила готовность жертв неверного супруга закрыть глаза на проступок. Такой подход не является эффективным при решении проблемы.

«Принятие — это осознание того, что это в жизни случилось. И только сделав определенные выводы, обсудив, можно двигаться дальше», — такой совет дала Кардиакос, добавив, что иногда в сложной ситуации супругам может потребоваться консультация семейного психолога.

Стратегии поведения, намеченные экспертом, могут поспособствовать снижению количества разрушенных семей как в юридическом аспекте, так и с точки зрения морального состояния членов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нравится мужчинам в женщинах.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:38
«Выгодные контракты»: Зеленский планирует вербовать в армию 18-летних украинцев
3:09
Дружбе конец? Канье Уэст матом послал Гошу Рубчинского в российской соцсети
2:49
«Она справится»: как жена Трампа отреагировала на признание Илона Маска в любви
2:25
«Прощать можно»: психолог вынесла вердикт супружеским изменам
1:45
«Доказать, что она не плохая»: Джей Ло снимет реалити о своей жизни после развода
1:22
В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ

Сейчас читают

В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ
«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез
«К 30 годам понял»: NILETTO о лайфхаке кота Матроскина в «Простоквашино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год