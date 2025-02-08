Умер актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 339 0

В возрасте 69 лет умер актер Владимир Подоляк

Скончался актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк

Фото: Кадр из сериала «Лихач», реж.: Андрей Коршунов, Максим Демченко, 2019г.

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Артист ушел на 70-м году жизни.

В возрасте 69 лет умер российский актер театра и кино Владимир Подоляк. Об этом рассказали представителя Министерства культуры Краснодарского края и Краснодарский театр драмы, в котором артист выступал более тридцати лет.

«Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному. Театр выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Семеновича и скорбит вместе с ними», — сказано в некрологе театра.

Церемония прощания с Владимиром Подоляком пройдет 9 февраля в здании Краснодарского театра драмы.

Актер родился 14 апреля 1955 года в селе Каратуз Красноярского края. Начал выступать на сцене Академического театра драмы имени Максима Горького, когда ему исполнилось 36 лет. Дебют в кино состоялся в 28. Это была роль в фильме «Дела земные».

Владимир Подоляк также известен по таким персонажам, как мельник Громов из сериала «Тихий Дон», школьный охранник в «Ищейке-5» и егерь в «Спасской». Его фильмография не очень большая, всего в ней девять лент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев.

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