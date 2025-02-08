Все еще нарасхват: Роман Костомаров рассказал о своем новом амплуа

С момента личной и профессиональной трагедии спортсмена прошло два года. Какие занятия помогают получать удовольствие от жизни?

В феврале олимпийский чемпион и обладатель множества медалей в фигурном катании Роман Костомаров отмечает день рождения — ему исполняется 48 лет. Однако даже торжественные мероприятия не станут для него помехой в работе.

Одной из самых больших радостей спортсмена стал вокал. Об этом сам олимпийский чемпион рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru на вечере в МХТ Чехова, ведущим которого был Вадим Верник.

Спустя два года после реанимации и комы спортсмен снова начал искать себя. Долгие месяцы олимпийский чемпион упорно шел к цели, чтобы иметь возможность вернуться к привычной жизни, а после окончания профессиональной карьеры фигуриста открывает для себя новые грани.

По признанию Костомарова, о далеком будущем он старается не думать, главной его целью на сегодняшний день он называет любовь к тому, что делает, и желание достичь в новых сферах успеха.

«Я нахожусь в поиске своей новой жизни. Чем я заниматься буду в ближайшие годы — не знаю. Сейчас я просто учусь — учусь радоваться. Радоваться искусству. Сейчас я работаю с преподавателями по вокалу», — с улыбкой рассказал он.

Как уверяет Костомаров, увлечение спортом и фигурным катанием медленно, но верно уходит из его жизни. Если раньше оно отнимало все свободное время, но давало ресурсы, то теперь обстоятельства поставили его в новые условия, к которым он приспосабливается.

«В последнее время, наверное, я больше физически выступал на льду, свои эмоции я выражал катанием, своим артистизмом. Я занимался этим всю свою жизнь и добился в этом максимальных результатов. Теперь немножко жизнь поменялась, и я учусь общаться, делиться своим жизненным опытом. Многих людей, насколько я понимаю, я мотивирую теперь, даю надежду, подаю пример, как верить в себя и никогда не сдаваться», — отметил спортсмен.

Едва ли не чаще Костомарову поступают предложения стать ведущим, поведал он. В свое время именно они натолкнули чемпиона на мысль создать свой подкаст. На сегодняшний день героями съемки у Романа Костомарова стали девятнадцать человек, но и это не предел.

«Где-то я пробую себя в качестве ведущего, изредка мне поступают какие-то предложения. Не так давно я стал ведущим нового проекта, что мне, в принципе, очень понравилось, потому что он большой и масштабный. Там люди проходят через экстремальные ситуации, а там, где экстрим, там мне все очень по душе. Вся эта работа для меня — другая, особенная, непривычная. Поэтому я стараюсь сейчас учиться этому.

Стараюсь брать интервью, которые я брал в подкасте своем. Тогда я понял, что все это дело непростое. В подкасте я успел пообщаться с интересными людьми, мы записали 16 программ. Многих из тех, с кем я общался, я знал лично, поэтому поговорить по душам было интересно», — акцентировал внимание он.

Нередко Костомарова можно увидеть и мотиватором в бизнес-проектах. Трагедия олимпийского чемпиона, развернувшаяся на глазах у всей страны, помогла людям поверить в то, что чудо возможно.



Ранее 5-tv.ru писал, почему олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Роман Костомаров никогда не станет тренером.