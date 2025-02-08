Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции внесли в Госдуму

Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечено, что законопроект подразумевает увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 января 2025 года до 93,59% от размера указанного денежного довольствия.

Указано, что фактический уровень инфляции за 2024 год — 9,5%. Поэтому пенсии проходивших военную службу и членов их семей необходимо увеличить на соответствующий показатель.

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с правительством заявил о дополнительной индексации военных пенсий на 4,4% с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Помимо этого, к уже выплаченным деньгам за январь и февраль текущего года начислят доплату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год. В кабмине выразили уверенность, что Госдума примет законопроект «максимально оперативно».