Россия не будет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Правительство РФ: Россия не будет оплачивать взнос в ЕЭК ООН за 2024 год

Россия не внесет взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

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Это предложение Министерства иностранных дел РФ.

Правительством РФ принята инициатива Министерства иностранных дел РФ о том, чтобы не вносить выплат за период минувшего года в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ООН). Ведомство опубликовало заявление на официальном портале.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — сказано в документе.

Распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Осуществление этих мер было согласовано с Министерством финансов РФ. Внешнеполитическое ведомство России ответственно за то, чтобы поставить в известность о принятом решении секретариат Европейской экономической комиссии ООН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нетаньяху готов завершить войну в Газе. Президент Израиля готов отпустить домой часть пленных из Палестины. Главное условие для этого — лидеры ХАМАС откажутся от своих претензий на власть и покинут территорию страны. Израиль готов идти на уступки для того, чтобы сделать гуманитарную ситуацию в регионе лучше.

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