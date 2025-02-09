«Это не совпадение»: Захарова уличила Зеленского в понимании, как завершить конфликт

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Захарова: Зеленский сам ответил, как завершить конфликт на Украине

«Это не совпадение»: Захарова уличила Зеленского в понимании, как завершить конфликт

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Глава киевского режима публично озвучил слабость боевиков ВСУ на поле боя.

Президент* Украины Владимир Зеленский знает, как завершить конфликт. Он сам ответил на этот вопрос, когда заявил, что Киев не продержится и дня без поддержки Вашингтона. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — заявила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Россия еще до начала специальной военной операции была открыта к диалогу. У Киева был шанс, когда Москва только предвосхищала развитие событий в Незалежной.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

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