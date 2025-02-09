Берегите вашу землю. С 1 марта заброшенный участок могут изъять у владельца

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Юрист Терехин: с 1 марта заброшенный участок изымут у владельца

Возвращаем интерес: россиян предупредили о риске изъятия заброшенного участка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хозяевам нужно устранить нарушения, чтобы не нарваться на штраф или еще хуже — не остаться без дачи.

Правила освоения земельных участков изменятся в России с 1 марта 2025 года. Если не соблюдать их, то могут лишиться своих владений. Подробнее об этом рассказал юрист Филипп Терехин в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что законопроект устанавливает срок в три года на освоение земельных участков. Причем речь идет о тех, которые только приобретаются или уже имеются в собственности.

«В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника», — сказал юрист.

Перед изъятием владельца будут уведомлять и предлагать ему устранить выявленные нарушения. Чтобы избежать претензий, нужно содержать земельный участок в порядке, а именно: избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением.

Так, если участок предоставлен для строительства, то за три года его нужно выровнять, осушить и возвести как минимум фундамент будущего дома. Если назначение — садоводство, то достаточно будет выращивания любых культур, включая декоративные.

«С помощью закона будет решена проблема земель, правообладатели которых потеряли интерес к их использованию и перестали следить за своим имуществом», — пояснил Терехин.

Заброшенные участки неблагоприятно сказываются на внешнем виде территорий. Главным образом, подчеркнул юрист, они должны быть ухожены и не простаивать.

В мае 2024 года Росреестр разработал законопроект, согласно которому собственники земельных участков, включая садоводов и огородников, обязаны будут начать их использование в течение трех лет. Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Согласно документу, признаки неиспользования участков установит кабмин. В случае принятия закона поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны кредиты под залог недвижимости. Безопасным такой займ может лишь в случае абсолютной уверенности в стабильности своего дохода.

-4° Атмосферное давление 783 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
Разоблачение USAID: чем на самом деле американское агентство занимается по всему миру
13:13
Берегите вашу землю. С 1 марта заброшенный участок могут изъять у владельца
12:46
Россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии 14 февраля
12:32
Это будет мегахит: Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек
12:13
ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР
11:51
Одинаковые симптомы: что известно о состоянии госпитализированных после ЭКО женщин

Сейчас читают

Это будет мегахит: Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек
«Я не святой»: почему Басков накричал на Рудина на шоу
«Я человек символичный»: Бузова объяснила решение неожиданно сделать каре
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год