«Талант Дубцовой не повод для острот»: Погребняк требует извинений от Шаляпина

Супруга футболиста Павла Погребняка призвала Шаляпина к ответу за его слова.

Блогер Мария Погребняк заняла позицию третьей стороны в ссоре Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой. О своей позиции она рассказала в своем Telegram-канале.

Мария призналась, что восхищалась Шаляпиным, но посчитала недостойным мужским поведением унижение женщины. Она потребовала, чтобы он извинился за оскорбление Ирины Дубцовой.

«Падение в глазах тех, кто верил в него», — охарактеризовала поступок бывшего кумира знаменитость.

Звезда подчеркнула, что Прохор не оправдал текстов исполняемых им песен и принес не радость, а раздор в чужие жизни. Особого осуждения с ее стороны заслужили также хамство и двуличие певца.

«Ирина — талантливая, сильная женщина, и ее достоинство не повод для ваших острот» — блогер решила напоследок поддержать и саму певицу, подвергшуюся нападкам Шаляпина.

За день до этого Прохор Шаляпин назвал Дубцову «сбитым летчиком», а ее музыку — «вчерашним днем». Себя же он посчитал более востребованным и популярным в сфере шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о начале конфликта между Дубцовой и Шаляпиным.