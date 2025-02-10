«Талант Дубцовой не повод для острот»: Погребняк требует извинений от Шаляпина
Погребеняк встала на сторону Дубцовой в конфликте с Шаляпиным
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Супруга футболиста Павла Погребняка призвала Шаляпина к ответу за его слова.
Блогер Мария Погребняк заняла позицию третьей стороны в ссоре Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой. О своей позиции она рассказала в своем Telegram-канале.
Мария призналась, что восхищалась Шаляпиным, но посчитала недостойным мужским поведением унижение женщины. Она потребовала, чтобы он извинился за оскорбление Ирины Дубцовой.
«Падение в глазах тех, кто верил в него», — охарактеризовала поступок бывшего кумира знаменитость.
Звезда подчеркнула, что Прохор не оправдал текстов исполняемых им песен и принес не радость, а раздор в чужие жизни. Особого осуждения с ее стороны заслужили также хамство и двуличие певца.
«Ирина — талантливая, сильная женщина, и ее достоинство не повод для ваших острот» — блогер решила напоследок поддержать и саму певицу, подвергшуюся нападкам Шаляпина.
За день до этого Прохор Шаляпин назвал Дубцову «сбитым летчиком», а ее музыку — «вчерашним днем». Себя же он посчитал более востребованным и популярным в сфере шоу-бизнеса.
Ранее 5-tv.ru писал о начале конфликта между Дубцовой и Шаляпиным.
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