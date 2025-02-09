Умер актер из «Грязных танцев» Тони Робертс

Актер Тони Робертс, сыгравший в ремейке фильма «Грязные танцы» 2017 года, скончался в США на 86-м году жизни. Трагическую новость сообщает New York Times со ссылкой на дочь артиста Николь Берли.

Уточняется, что Робертс скончался в своем доме на Манхэттене, причиной смерти стали осложнения после рака легких.

Издание отмечает, что наибольшую известность актеру принесло участие в картинах знаменитого режиссера Вуди Аллена. В них Робертс, как правило, исполнял роли лучшего друга главного героя. Всего актер появился в шести лентах Аллена, включая «Энни Холл» 1977 года, взявшую четыре премии «Оскар».

В числе других известных фильмов с участием Робертса — «Она написала убийство», «Отель», «Сексуальная комедия в летнюю ночь», «Лодка любви», «Сыграй еще раз, Сэм», «Серпико», «Воспоминания о звездной пыли».

Последний раз Робертс появился на экране в «Грязных танцах» 2017 года — ремейке культовой ленты 1987 года с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях.

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