Трампу нечего предложить Путину: Россия почти достигла целей СВО

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Associated Press: Россия близка к достижению целей СВО

Россия близка к достижению целей спецоперации

Фото: Pavel Golovkin/ТАСС

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Лидеру Соединенных Штатов нечего предложить РФ для начала переговоров о завершении конфликта.

В настоящий момент Россия ближе всего к достижению целей специальной военной операции на Украине. У президента США Дональда Трампа не осталось аргументов, чтобы начать переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Авторы материала добавляют, что ситуация складывается наилучшим образом для России на фоне того, что у киевского режима почти не осталось людей и боеприпасов. При этом Трамп заявлял, что планирует прекратить поставлять вооружение в помощь Украине.

В источнике указали на высказывания Трампа, граничащие с хвастовством, и отметили, что Москва не откажется от тех территорий, которые уже освободила.

На сегодняшний день, по мнению авторов статьи, Трамп не в состоянии предложить Кремлю значимых преимуществ для завершения конфликта. Американский лидер не способен отменить все санкции, которые были наложены на Россию, а также не дает гарантий, что Украина в будущем не вступит в НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Зеленского в понимании, как завершить конфликт.

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