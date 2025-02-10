Постпред России при ООН назвал диковинными обсуждения про отправку таких боевиков.

Миротворцы не могут действовать на Украине без мандата Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), в противном случае они станут законной целью для армии России. Такое заявление сделал российские постпред при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Надо четко понимать: никакие „миротворцы“ не могут действовать без мандата от СБ ООН», — сказал он.

Так Небензя прокомментировал заявления европейских политиков про отправку миротворцев на Украину. Постпред РФ при ООН назвал их «диковинными».

Прежде МИД Финляндии опубликовал на своем сайте инструкцию для граждан, желающих примкнуть к ВСУ. В материале говорится, что финское государство не рекомендует и не поощряет поездки добровольцев на Украину, однако подобная деятельность не запрещена законодательством страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опыт Британии и Австралии ничему не научил Финляндию, которая продолжает поощрять вступление своих граждан в ряды ВСУ в качестве наемников.

Дипломат напомнила, как некоторые страны фактически рекрутировали собственных граждан на то, чтобы идти воевать с РФ, либо давали такую возможность украинским посольствам, что является противоправным. Однако потом эти же страны, по словам Захаровой, «кричали и вопили», чтобы российская сторона предоставила им информацию о том, что случилось с их наемниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия почти достигла целей СВО. У президента США Дональда Трампа не осталось аргументов, чтобы начать переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.