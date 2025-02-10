Вдоль границы Финляндии с Россией пролетел британский самолет-разведчик

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Yle: британский самолет-разведчик пролетел над Финляндией около границы с РФ

Вдоль границы Финляндии с Россией пролетел британский самолет-разведчик

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

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В воздушном судне опознали Boeing RC-135W, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки.

Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные Flightradar.

Уточняется, что самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС вылетел с авиабазы в Уоддингтоне и пролетел над территорией Финляндии с юга на север рядом с границей России.

Известно, что RC-135W предназначен для ведения радиоэлектронной разведки, поиска радиолокационных сигналов и анализа трафика связи.

В августе прошлого года RC-135W заметили над Черным морем. Тогда он также взлетел с аэродрома в Уоддингтоне, после чего в течение нескольких часов находился над западной частью черноморской акватории, а затем взял обратный курс к месту вылета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три самолета британских ВВС приблизились к государственной границе России над акваторией Черного моря. На их перехват подняли истребитель Су-27.

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