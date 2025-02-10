«Немного помолчим»: Юра Борисов почтил память Пушкина на премьере фильма о поэте

Гений русской литературы погиб на дуэли ровно 188 лет назад.

Актер Юра Борисов, сыгравший главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», почтил память поэта перед премьерным показом картины, который прошел в понедельник в Москве. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В этот день в 1837 году Пушкин погиб на дуэли в возрасте 37 лет.

Борисов тепло поприветствовал присутствовавших в зале. Он попросил зрителей убрать телефоны, встать и представить картину жизни великого русского поэта.

«Сегодня ровно 188 лет с того момента, как погиб Пушкин на дуэли. Сегодня годовщина его смерти, и мы сейчас немного помолчим в честь него», — сказал Борисов.

Накануне премьеры Юра Борисов устроил интересный перфоманс в московском метро. В образе Александра Сергеевича Пушкина он подарил розы пассажиркам столичной подземки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменилась жизнь Юры Борисова, когда его номинировали на премию «Оскар», а также о феномене популярности актера в мире.