Умер актер из «Форсажа» и «Ангелов Чарли» Питер Туиасосопо

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

К смерти знаменитости могли привести проблемы с сердцем.

Умер актер из «Форсажа» и «Ангелов Чарли» Питер Туиасосопо

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net

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Актер Питер Туиасосопо, известный по фильмам «Форсаж» и «Ангелы Чарли», скончался в возрасте 61 года. Трагическую новость сообщает Forbes со ссылкой на родственников знаменитости.

Точная причина смерти Туиасосопо не раскрывается. Предположительно, к летальному исходу привели осложнения с сердцем.

Питер «Нэйви» Туиасосопо родился 24 мая 1963 года в Лос-Анджелесе, на экране дебютировал в 1991 году, появившись в роли Манумана в картине «Необходимая грубость».

Позднее актер принял участие в ставших культовых фильмах «Бэтмен и Робин», «Ангелы Чарли», «Форсаж» и «Уличный боец». Одним из последних кинопроектов с участием Туиасосопо стал сериал «Новенькая».

Помимо съемок в кино актер профессионально занимался американским футболом и выступал команды «Сент-Луис Кардиналс» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут в среду, 12 февраля.

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