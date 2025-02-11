Поставлявшая ВСУ оружие французская компания Verney-Carron обанкротилась

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Акционеры ищут партнера, который будет спонсировать фирму в течение нескольких лет.

Поставлявшая ВСУ оружие французская компания Verney-Carron обанкротилась

Фото: www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer

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Поставлявшая Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие французская компания Verney-Carron обанкротилась. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что старейшая оружейная фирма из Сент-Этьена во вторник, 11 февраля, объявила о своей неплатежеспособности и подала прошение о введении в отношении нее процедуры банкротства.

Отмечается, что Verney-Carron в ноябре 2023 заключила контракт на поставку оружия Украине на сумму 36 миллионов евро. При этом у компании уже тогда дела были плохи. В том же 2023-м ее убытки составляли 4,54 миллиона евро при обороте в 5,45 миллиона.

Заседание по вопросу банкротства Verney-Carron пройдет 12 февраля. В то же время акционер Verney-Carron компания Cybergun начала поиски промышленного партнера, который будет спонсировать оружейную компанию в течение нескольких лет.

На днях Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000. Как сообщил французский министр обороны, вместе с боевыми машинами на родину вернулись и украинские пилоты, которые проходили многомесячную подготовку за границей.

Эту поставку Париж обещал еще в июне прошлого года, при этом непонятно, сколько именно самолетов получил Киев. Цифры называются разные, но многие эксперты сходятся во мнении, что это шесть единиц, которые будут оснащены ракетами воздух-земля, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

В «Ростехе» отметили, что самолеты, которые Франция отправила Украине, «морально устаревшие». По летно-техническим характеристикам они напоминают американский истребитель F-16, а также сильно уступают современным российским моделям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ухудшение экономики в странах Евросоюза.

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