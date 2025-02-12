Адвокат осужденного в РФ американца Марка Фогеля подтвердил его освобождение

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 28 0

Адвокат Овсянников: Освобожденный американец Марк Фогель вылетел из РФ в США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Silas Stein;5-tv.ru

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Гражданин США получил свой приговор в 2022-м, ему дали 14 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Осужденный за контрабанду наркотиков в России гражданин США Марк Фогель вышел из тюрьмы. Он был передан американской стороне и вылетел в Штаты. Об этом сообщил второй адвокат американца Дмитрий Овсянников. По его словам, пока неизвестно, был ли Фогель освобожден в рамках обмена и был ли он двусторонним. Правозащитник отметил, что ситуация прояснится в течение нескольких часов, ожидается официальный пресс-релиз.

«Он позвонил семье, сказал, что вылетел. У нас есть подтверждение также со стороны американских адвокатов. Информации о том, на кого обменяли и обменяли ли, у нас точной нет», — заявил Овсянников.

Прежде об освобождении американца в соцсетях рассказал советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он подчеркнул, что Дональд Трамп и его советники «договорились об обмене, который послужит демонстрацией доброй воли с российской стороны». Фогель и его жена были задержаны в аэропорту Шереметьево с запрещенными веществами в 2021 году.

Пока правоохранители проводили обыск, отпущенная домой супруга Марка избавилась от улик. Тем не менее в 2022-м он получил тюремный срок — 14 лет. Выяснилось, что в Москве мужчина работал сотрудником посольства США, у жены также был дипломатический статус. После ухода с этого поста Фогель стал преподавателем в англо-американской школе. По версии следствия, он мог пользоваться своим служебным положением, чтобы поставлять наркотики в Россию и продавать их детям.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

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