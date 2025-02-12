Загадочная незнакомка: под картиной Пикассо нашли портрет неизвестной девушки

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Под картиной Пикассо нашли портрет неизвестной девушки

Фото, видео: © РИА Новости/Лев Иванов; 5-tv.ru

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Пока не ясно, кем она была, а также почему художник начал писать поверх холста.

Искусствоведы сейчас пытаются разгадать очередную тайну оставленную великим Пабло Пикассо. На картине «Портрет Матео Фернандеса де Сото» под верхним слоем краски с помощью ультрафиолета обнаружили образ неизвестной девушки.

Именно ее лицо изначально было нанесено на холст. Но кто она, почему Пикассо не закончил ее портрет — пока ответов нет.

Хотя есть версия, что именно с этой работы произошла смена стиля испанского художника и он стал писать в холодных тонах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Италии обнаружили картину Пабло Пикассо в подвале одного из домов. Полотно полвека провисело в доме недалеко от Неаполя. На нем изображена возлюбленная Пикассо — французская художница и фотограф Дора Маар.

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