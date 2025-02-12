Актриса Ника Здорик никогда не стремилась к легким деньгам: «Все через кишки»

По словам восходящей кинозвезды, успеха она добилась только собственным трудом, не соглашаясь на непристойные предложения.

Актриса Ника Здорик рассказала, от какой грязи приходится отбиваться молодым и симпатичным девушкам из шоу-бизнеса. О ценностях, которые принципиально важны, она поговорила с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс». По словам артистки, ей никогда не перепадали так называемые легкие деньги, использовать свои женские чары тоже не приходилось. Впрочем, на такие методы она бы и не пошла.

«А что такое легкие деньги? Вы про эскорт спрашиваете? Нет, я считаю, что все надо зарабатывать своим трудом, все через пот, боль, слезы. У меня только так, все через кишки», — заявила Здорик.

Ника еще ребенком попалась на глаза режиссеру обнинской театральной студии случайно, талант не остался незамеченным. Первые пробы также проходила в родном городе, а вскоре ее заметили столичные режиссеры. Узнаваемость пришла к Здорик с выходом на экраны фильма Светланы Дружининой о «Гардемарины 1787. Мир», к этому моменту пресса уже активно обсуждала ее роман с певцом Стасом Пьехой (старше девушки на 20 лет).

В 2023-м актриса окончила вуз и вступила в труппу театра Моссовета. В свои 23 года она уже хорошо знает, что такое эксплуатация публичной личности и женской красоты. Ее нередко обсуждают как провинциальную красотку, «покоряющую Москву», и приписывают немного лишнего рвения. И об эскорте Ника заговорила неспроста. Скользкие подозрения и наглые предложения ей тоже хорошо знакомы.

«У меня были истории. Я говорю про это открыто, с этим сталкиваются артистки очень много, красивые тем более девчонки. Когда звонят всякие чуваки и предлагают деньги за сопровождение в баню, в хамам и так далее. Отрицательно (относится к этому. — Прим. ред.). Мне это неинтересно, зачем мне это? У меня и так все отлично», — заключила Здорик.

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