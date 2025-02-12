Зоя Бербер выслеживала по ночам обидчиков подруги: «Не люблю, когда обижают»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 12 0

Актриса Бербер выслеживала обидчиков подруги: Сработало желание справедливости

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Звезда «Реальных пацанов» оказалась храбрым борцом за справедливость. Тому же она учит своих детей.

Актриса театра и кино Зоя Бербер прославилась после съемок в сериале «Реальные пацаны». Как выяснилось, она и сама может стать реальным пацаном, бесстрашным и дерзким, если рядом творится несправедливость. В интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс» звезда рассказала, как выслеживала обидчиков своей подруги по ее описанию, чтобы выяснить их личности и наказать.

«С моей подругой произошла беда, поздно вечером на нее напали. Я помню, как она это рассказывала, меня не было рядом, и я очень переживала… Ночью я говорила маме, что остаюсь у подруги, а сама гуляла и замедляла шаг, когда кто-то шел за мной, ускоряла, проверяла, будет ли человек ускорять. И в момент, когда он уже приближался, или компания, резко поворачивалась», — поделилась Бербер.

По словам артистки, во время «охоты» она прекрасно понимала, что если окажется один на один с группой преступников, то не сможет им противостоять. Но и это не останавливало. Девушка надеялась, что когда встретится со злодеями, хотя бы сможет их узнать, успеет изучить особые приметы, запомнить лица, чтобы потом отомстить. В этот момент она не испытывала страха.

«Сработало желание справедливости, желание отомстить. Когда несправедливо, наверно, да (я мстительная), но я ее подаю холодной. Не люблю, когда обижают, особенно тех нас, которые этого не заслужили. Мы честно работаем, мы честно добиваемся чего-то. И не опускаем руки, когда кто-то хитрее нас или умнее. Это меня очень злит», — призналась актриса.

У Зои Бербер десятилетняя дочь от сценариста Александра Синегузова, разговоры с девочкой уже заходят серьезные, в том числе о добре и зле, о людях, которых надо остерегаться. По мнению знаменитости, объяснить все ребенку не так уж сложно. Достаточно только научить его быть наблюдательной.

«Я говорю только одну фразу: „Наблюдай“. Если мы откроем глаза шире, а не будем думать о себе и копаться в себе, просто будем наблюдать за миром, мир сам подскажет, как действовать», — уверена Бербер.

Год назад артистка вышла замуж за коллегу по цеху Максима Белбородова, вскоре у пары появился сын. Мальчик еще маленький, и школа жизни только впереди. Воспитанием младшего наследника и его превращением в достойного мужчину, отметила звездная мама, будет заниматься отец. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились актеры из сериала «Реальные пацаны».

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