И такое бывало: из-за чего Алена Апина обращалась в полицию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 51 0

Алена Апина: приходилось обращаться в полицию из-за неприятностей

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась, что благодаря публичности может влиять на людей.

Заслуженной артистке России Алене Апиной приходилось обращаться в полицию. Об этом рассказала сама певица корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Аутсорс».

По словам знаменитости, ей повезло, так как к помощи правоохранительных органов артистке приходилось прибегать только из-за материальных вещей. А все, что происходило, Алена считает не проблемами, а неприятностями.

«Угоняли машину, грабили номер во время гастролей. В общем, такие какие-то неприятности, но они быстро прошли», — вспомнила исполнительница.

Апина также призналась, что и сама не становилась тем человеком, который бы влиял на жизни других в глобальном смысле, в том числе и с точки зрения закона. Хотя она заметила, что известность накладывает свой отпечаток. Если звезда и воздействовала на жизни других, то только через медийность ее сферы деятельности.

«Я человек публичный, какую-нибудь глупость ляпну, а люди это повторяют и стараются как-то быть похожими. Вот в этом да, как-то я влияю на жизни человеческие. А во всем с точки зрения закона или еще какого-то порядка — нет», — пояснила певица.

Раннее 5-tv.ru писал о том, что Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым.

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