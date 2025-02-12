День памяти Никиты-пожарника: почему 13 февраля люди боялись выходить из дома

Многие верили, что в этот праздник лучше остаться под крышей родного жилища.

Православные христиане 13 февраля вспоминают святителя Никиту Печорского-пожарника. Согласно приметам, в это день люди старались не выходить из домов. Почему так сложилось — поделилось информационное агентство URA.RU.

Существует легенда, что святитель Никита однажды смог остановить пожар в городе. Однако сделал он это не привычным нам способом, а силой молитвы призвав ливень.

Позже в народе начали верить, что Никита Пожарник способен остудить не только физическое пламя, но и жар злости. Поэтому 13 февраля нужно проявить терпение и стойко превозмогать все невзгоды. А «разжигать» конфликты и ссоры нельзя, как и без особой надобности взаимодействовать с огнем.

Кроме того, многие верили, что в этот день особую активность проявляет леший, который может захватить дом и привести к проблемам в семье. Поэтому 13 февраля люди старались не покидать жилище.

Еще в этот день особенно внимательно следили за природой. Согласно народной примете, если в день Никиты-пожарника слышен крик вороны, то, значит, скоро будет метель, а если на небе ясная луна, то погода на следующий день будет приятная.

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