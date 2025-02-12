Адвокат Винника: мы активно лоббируем возможность его освобождения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 429 0

Россиянин был задержан в 2017 году американскими спецслужбами по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах.

Адвокат Винника: мы активно лоббируем возможность его освобождения

Фото: Юрий Малинов/ТАСС

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Защита россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег, активно работает над его освобождением. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Заседание прошло, судья очень строгая, оставила все в строжайшей секретности и потребовала неразглашения результатов слушания. Мы активно лоббируем возможность его освобождения», — сообщил адвокат.

Бух отметил, что защита россиянина ждала прихода новой власти в США, поскольку слушания до этого многократно переносились. Он также добавил, что ситуация вокруг Винника благоприятная и в ближайшее время можно ожидать положительных изменений.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, куда позднее его и экстрадировали. Россиянину было предъявлено обвинение по отмыванию денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу криптовалют BTC-e и распространение вредоносного программного обеспечения, целью которого было вымогательство.

Россия и Франция также обратились с просьбой об экстрадиции. В России его обвиняют в хищении более 600 тысяч рублей и мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей.

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