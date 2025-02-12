Путин: Россия выступает за целостность и суверенитет Сирии
Российский лидер впервые поговорил по телефону с новым главой сирийского государства.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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РФ поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность сирийского государства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом переходного периода Арабской Республики Ахмедом Шараа.
Главы государств затронули ряд вопросов взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и других областях. В разговоре с коллегой российский лидер подтвердил готовность нашей страны содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.
Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на роль США в ухудшении ситуации в Сирии.
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