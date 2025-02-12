Этот сценарий, по признанию американцев, не может быть частью мирного плана.

Администрация Трампа не рассматривает членство Украины в НАТО в качестве части мирного плана. Об этом заявил в Брюсселе на встрече, так называемой контактной группы по Украине, министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, дипломатический сценарий урегулирования конфликта делает нереалистичным даже обсуждение вступление Киева в альянс, а поэтому исключает любые разговоры о его будущем участии в НАТО.

И еще один удар по позициям Зеленского — шеф Пентагона назвал невозможным возвращение Украины к границам до 2014 года.