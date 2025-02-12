Крым — наш: шеф Пентагона признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го

Эфирная новость 89 0

Шеф Пентагона признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Иглов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Этот сценарий, по признанию американцев, не может быть частью мирного плана.

Администрация Трампа не рассматривает членство Украины в НАТО в качестве части мирного плана. Об этом заявил в Брюсселе на встрече, так называемой контактной группы по Украине, министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, дипломатический сценарий урегулирования конфликта делает нереалистичным даже обсуждение вступление Киева в альянс, а поэтому исключает любые разговоры о его будущем участии в НАТО.

И еще один удар по позициям Зеленского — шеф Пентагона назвал невозможным возвращение Украины к границам до 2014 года.

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
День всех влюбленных не за горами: как одиночкам найти свою вторую половинку
18:47
«Малыш-крепыш»: Кристина и Андрей Черкасовы стали родителями во второй раз
18:45
Церемонию вручения муниципальной премии «Служение» проведут в апреле
18:31
Крым — наш: шеф Пентагона признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го
18:25
Каждый рубль должен быть обоснован: Мезенцев призвал к эффективной трате бюджета
18:11
Контакты продолжаются: главное о возвращении осужденного в США россиянина

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
И такое бывало: из-за чего Алена Апина обращалась в полицию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год