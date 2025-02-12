«Хотела бы большего успеть»: Зоя Бербер о своей фейковой смерти

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 35 0

Зоя Бербер не будет судиться со СМИ, которые сообщили о ее смерти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Недавно СМИ писали о гибели актрисы.

Актриса Зоя Бербер не будет судиться со СМИ из-за того, что они ее «похоронили». Ранее некомпетентные представители прессы писали о смерти артистки, но это оказалось неправдой. О случившимся Бербер рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Аутсор».

«Я благодарна, потому что были перечислены знаковые события моей жизни, я с удовольствием посмотрела. Печально, я бы хотела большего успеть», — отметила звезда сериала «Реальные пацаны».

Зоя подчеркнула, что самое главное это то, что данную информацию не увидели ее близкие. Иначе случилась бы ужасная ситуация. Актриса и сама узнала о «своей смерти» не из интернета, а от юриста Кати Гордон.

«Мне написала Катя Гордон: „Это что такое?“ Я тогда начала смеяться», — вспоминает Бербер.

При этом актриса отметила, что призывать к ответу никого не будет. Она решила воспринять случившееся с юмором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зоя Бербер выслеживала по ночам обидчиков подруги.

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«Хотела бы большего успеть»: Зоя Бербер о своей фейковой смерти

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