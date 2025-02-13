В ООН заявили о позитивной оценке телефонных переговоров Путина и Трампа

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 45 0

Организация объединенных наций выразила желание помочь в дальнейших переговорах.

В ООН заявили о позитивной оценке телефонных переговоров Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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В ООН заявили, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа определенно являются позитивным событием. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал заместитель официального представителя генсека Организации объединенных наций Фархан Хак.

«Учитывая важность отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов. И поэтому, конечно, это положительный момент», — заявил политик.

По его словам, в ООН рады любым подвижкам к завершению российско-украинского конфликта, а также всегда готовы оказать помощь в проведении переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля.

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