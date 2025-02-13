CBS News: Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

О дате возможной личной встречи пока не сообщается.

CBS News: Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Фото: Reuters/Nathan Howard

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По информации телеканала CBS News, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует провести встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Американский лидер сообщил об этом журналистам, выступая в Овальном кабинете.

Ранее Фархан Хак, занимающий должность заместителя официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выразил мнение, что телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — это положительный шаг.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду, 12 февраля. Лидеры обсудили темы завершения конфликта на Украине, обмена гражданами, а также сотрудничество двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал диалог с Владимиром Путиным продуктивным.

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