Два енота прокатились на крыше машины по Сочи: водитель получил штраф

В Сочи в среду оштрафовали водителя, который организовал самый необычный заезд по городу, прокатив на крыше своей машины енотов.

Ситуация нестандартная, хотя инспекторы квалифицировали ее как нарушение правил перевозки пассажиров.

Водителю выписали штраф, даже несмотря на оправдания, что в салоне таких активных животных возить нельзя, ведь они порвут все кресла и обшивку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пять домов остались без электричества в Норильске из-за енота, который пробрался в трансформаторную подстанцию. Позднее оказалось, что животное — домашнее. Еще накануне енот по имени Рони сбежал из квартиры в доме, где расположена подстанция. Хозяйка сбилась с ног в поисках питомца, тогда как он нашел себе убежище в проводах и отключил от электричества пять окрестных домов.