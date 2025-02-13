«Придется провести выборы»: Трамп отметил нелегитимность Зеленского
Дональд Трамп отметил нелегитимность Владимира Зеленского
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru
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Положение так называемого президента* Украины довольно шаткое.
О наращивании контактов с Москвой заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров. Он поделился, что намерен еще не раз созвониться с Владимиром Путиным, а также планирует личные встречи. Первые очные переговоры американский президент предложил провести в Саудовской Аравии.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп назвал нецелесообразным потенциальное вступление Украины в НАТО. Глава Белого дома уделил внимание и роли Киева в урегулировании конфликта.
Трамп подчеркнул, что пока не вытесняет Зеленского из этого процесса, но напомнил, что его положение шаткое, намекнув на нелегитимность президента*.
Вы вытесняете Зеленского из этого процесса? Нет ли в этом угрозы?
«Нет, я так не думаю. Пока он там. Но, знаете, в какой-то момент им придется провести выборы», — ответил Трамп.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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