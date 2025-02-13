«Придется провести выборы»: Трамп отметил нелегитимность Зеленского

Эфирная новость 56 0

Дональд Трамп отметил нелегитимность Владимира Зеленского

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Положение так называемого президента* Украины довольно шаткое.

О наращивании контактов с Москвой заявил Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров. Он поделился, что намерен еще не раз созвониться с Владимиром Путиным, а также планирует личные встречи. Первые очные переговоры американский президент предложил провести в Саудовской Аравии.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп назвал нецелесообразным потенциальное вступление Украины в НАТО. Глава Белого дома уделил внимание и роли Киева в урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что пока не вытесняет Зеленского из этого процесса, но напомнил, что его положение шаткое, намекнув на нелегитимность президента*.

Вы вытесняете Зеленского из этого процесса? Нет ли в этом угрозы?

«Нет, я так не думаю. Пока он там. Но, знаете, в какой-то момент им придется провести выборы», — ответил Трамп.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

13:40
«Нет диктатуре»: сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады в знак протеста
13:19
Тело новорожденного ребенка нашли в бане под Петербургом
13:07
«Нужно любить всегда»: как звезды планируют отпраздновать День влюбленных
12:58
«Плакать хочется»: сестра Жанны Фриске сильно заболела
12:45
Трудности с деньгами? Почему Игорь Николаев продал квартиру в Майами
12:39
«Вы помните эту красивую женщину?» — жена Курбана Омарова показала себя после родов

Сейчас читают

Вдовьи мемуары: борьба за наследство Градского получила новый поворот
Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год