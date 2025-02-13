Не до последнего украинца? Как в Европе массово «переобуваются» после звонка Трампа Путину

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа с самого утра 13 февраля комментируют политики разных стран.

В Германии сожалеют о том, что еврочиновники в отличие от новой администрации США даже не попытались сделать шаг к решению украинского кризиса, а в Венесуэле выразили надежду на дальнейшее развитие многополярного мира — после возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Где и когда может состояться личная встреча двух лидеров — выяснил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Неплохо Трамп взбодрил Политбюро, то есть Европу, которая еще вчера была готова воевать до последнего украинца.

Главы МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и сейчас пытаются надувать щеки — выступили с совместным заявлением, что, мол, готовы усилить поддержку Украины, защищать ее независимость, однако саму идею мирных переговоров уже не отрицают. Даже поляк Туск о мире заговорил. Только венгры ухмыляются в мадьярские усы — они-то всегда были за.

«Три года мы живем в тени войны и три года надеемся, что она закончится. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал еще одним шагом к осуществлению этой надежды», — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Второе вхождение Трампа в Белый дом разрывает шаблон: он с порога начал выполнять практически все предвыборные обещания. На митингах говорил, что уважает Путина и хочет с ним договариваться.

И между Москвой и Вашингтоном действительно пошло движение — двустороннее. Две мысли Трампа, наверное, главные. Первая прозвучала в Белом доме после созвона — о членстве Украины в НАТО.

«Не думаю, что это целесообразно. Я согласен с министром обороны. Ожидаю визита Путина в США и своего — в Россию. Вероятно, мы встретимся в Саудовской Аравии. Далее подумаем о следующей встрече», — сказал Трамп.

И вторая мысль Трампа — из все того же программного заявления, которое он по привычке выложил в соцсеть.

«Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз „Здравый смысл“. Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе очень тесно», — сказал Трамп.

А Москва-то и не возражала никогда.

«Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал Дмитрий Песков.

Говорили не только об Украине, еще и о Ближнем Востоке, об иранской ядерной программе, об экономике. Трамп даже вспомнил о том, о чем в Белом доме предпочитали подзабыть.

«Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, как мы успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Напоминаю, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли много. Мы говорили о сильныз сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы», — написал американский лидер в блоге.

Здравый смысл, о котором говорит Трамп, конечно, не он придумал — и даже не Кремль, который уже устал к этому смыслу призывать. Но это риторика. Главное — сухой остаток.

Список тех, кого Вашингтон, по словам Трампа, отрядил на будущие переговоры по Украине, впечатляет. В нем и госсекретарь, и директор ЦРУ, и советник по нацбезопасности, и спецпредставитель. А Европа как бы осталась ни при чем.

«Вот как это работает. США и Россия ведут переговоры. ЕС без лидера не смог ничего начать уже более трех лет. Вместо этого Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента — нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, сборами за выбросы CO2, запретами, бюрократией и разрушением промышленности», — заявила кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель.

И то, что с Зеленским Трамп поговорил уже после разговора с Путиным, тоже характерно: с точки зрения протокола это важно. Зеленский опять чего-то хотел, Трамп, вероятно, кивал, а потом возьми да скажи:

Вы считаете Украину равноправным участником мирного процесса?

Хороший вопрос. Думаю, им придется заключить мир. Это плохая война. Люди гибнут. Придется заключить, — сказал Трамп.

Зеленский, похоже, за полтора часа скатился до статуса парламента Эстонии, где накануне говорили, что их просто обязаны позвать за стол переговоров по Украине. Ребята, а если не позовут, то что? Самим не смешно? Теперь ладно, если Украину позовут.

«Они сначала поговорили, а уже потом поступил звонок Зеленскому. Это означает, что и соглашение будет достигнуто за его спиной», — считает экс-глава совета по международным отношениям США Ричард Хаас.

Демократы пусть сожалеют, шанс у них был. Что будет дальше? Трамп его знает, да и то вряд ли. Сейчас главное, что прозвучали слова про здравый смысл. И, что внушает, как говорят дипломаты, сдержанный оптимизм, прозвучали с обеих сторон.