«Было неприятно»: Влад Канопка рассказал об отношении к легким деньгам

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 26 0

Влад Канопка рассказал о выигрыше в лотерею и потере денег из-за кражи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В жизни актера случалось всякое — как внезапная прибыль, так и неожиданная потеря сбережений.

Актер Влад Канопка рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как в его жизнь приходили легкие деньги и как судьба забирала их обратно. Поговорить со знаменитостью удалось на премьере нового российского сериала «Аутсорс».

Как признался звезда «Молодежки», отношение к внезапным подаркам судьбы у него всегда было прохладное, так как зачастую за минутную радость всегда приходится платить в будущем.

«С легкими деньгами, конечно же, я сталкивался. Но так же легко, как я их находил, так же легко я их и терял. Один раз повезло — играл в какую-то лотерею по юности, лет 20 мне было, но там небольшие деньги были. А несколько раз у меня воровали деньги — там незначительные суммы были, по-моему, один раз 50 тысяч рублей украли. Было неприятно, но бывали разные случаи», — с тоской вспоминает актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам актрисы Ники Здорик, все деньги в жизни ей достались «через кишки».

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