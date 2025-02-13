В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 18 0

Кабмин подготовил изменения в законодательстве, направленные на предотвращение таких угроз.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В России введут обязательную маркировку звонков для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В ходе заседания правительства обсуждались меры противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. Мишустин заявил, что кабмин подготовил изменения в законодательстве, которые помогут предотвратить подобные угрозы.

По словам премьер-министра, это комплексный пакет мер, который будет реализован в ближайшее время.

«Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают — от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона», — объяснил Мишустин.

К слову, кибермошенники продолжают совершенствовать схемы обмана. На удочку «украинских колл-центров» регулярно попадают люди разных возрастов и социального статуса.

Злоумышленники манипулируют страхом, паникой, чувством вины, а также используют доверие к правоохранительным органам, действуя от их имени. Однако важно помнить, что МВД и ФСБ никогда не предлагают участвовать в операциях по телефону.

В прошлом году жертвами мошенников стали 344 тысячи граждан, из которых лишь 23,9% были пенсионерами. По статистике, чаще всего обманывают людей в возрасте 25-44 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске сотрудники МВД пресекли деятельность пособников зарубежных мошенников.

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