«Не очень приятно»: Зеленский обиделся на то, что Трамп сначала позвонил Путину

Зеленский возмутился, что Трамп сначала позвонил Путину
Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Украинский президент отметил, что стране важно сохранить поддержку США.
Главе* киевского режима Владимиру Зеленскому не очень приятен тот факт, что американский лидер Дональд Трамп сначала поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«На самом деле это не очень приятно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Зеленского, Украине важно сохранить поддержку США. Украинский президент отметил, что в его приоритетах отношения по линии Украина-Америка, поэтому он ожидал, что Трамп сначала свяжется с Киевом.
Он также подчеркнул, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры, которые пройдут без участия Киева и европейских стран.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел в среду, 12 февраля. В ходе беседы президенты обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поменялась риторика западных стран после беседы Путина и Трампа.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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