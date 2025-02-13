Момент провала под землю жителя Нижнего Новгорода попал на камеры видеонаблюдения. Кадры инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, мужчина по дороге на работу утром упал в яму глубиной десять метров на улице Керченская.

«Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине», — говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли вытащить мужчину, после чего его передали медикам. К счастью, пострадавший отделался лишь ушибом.

В данный момент десятиметровая яма огорожена сигнальной лентой. Причины провала почвы еще предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обрушения в калийной шахте в Соликамске. До этого было известно, что они находятся под завалами. Уже создана комиссия для расследования причин несчастного случая.