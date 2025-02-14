Всего того, что происходит сейчас, можно было бы избежать, если бы Запад не стремился втянуть Украину в НАТО.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей России и США могут начаться уже сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Накануне американский лидер сделал еще несколько громких заявлений по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, он назвал ошибкой решение исключить Россию из состава Глобального клуба, который уже почти 11 лет существует как «Большая семерка».

Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в организацию, и в будущем планирует лично обсудить с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином тему ядерного разоружения и сокращение оборонных бюджетов на 50%.

Высказываясь о причинах украинского конфликта, глава Белого дома сказал, что его можно было бы избежать, если бы Запад не стремился втянуть Украину в НАТО. Таким образом Трамп согласился со словами Владимира Путина о том, что расширение альянса к российским границам является угрозой безопасности для нашей страны.

«Я не вижу никакого способа, чтобы страна, находящаяся в положении России, могла позволить им вступить в НАТО. Я не вижу, чтобы это произошло. И задолго до президента Путина Россия была очень тверда в этом вопросе. Я считаю, что именно из-за этого (начался конфликт. — Прим. ред.), потому что Байден вышел и сказал, что они могут вступить в НАТО, а ему не следовало этого говорить. Как только он это сказал, я сказал, что теперь у них будет (конфликт. — Прим. ред.). И я был прав. Этот (конфликт. — Прим. ред.), которого никогда бы не случилась, если бы я был президентом», — сказал Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп отметил нелегитимность президента* Украины Владимира Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти