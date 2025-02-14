Воссоединение с родными после 7 лет заключения: Винник вернулся домой

Россиянин был освобожден из американской тюрьмы. Как его встретили близкие?

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин встречал Александра Винника у его дома в столице. Он единственный из журналистов смог пообщаться с освобожденным соотечественником и его родными.

Первое короткое интервью сразу после возвращения на Родину Александр Винник дает «Известиям». Он на пороге своего подъезда, где не был больше семи лет, в спортивном костюме, без теплой одежды. Все вещи из американской тюрьмы уместились вот в эту небольшую коробку.

– Когда вы узнали, что вас обменяют?

– Как только прилетел.

– Вам сообщили в тюрьме или адвокат сообщил?

– Никто мне не сообщил. Это был сюрприз.

Сюрпризом его возвращение стало и для родных. Родители спускаются на улицу. Долгие объятия с мамой, которая не может сдержать слез. В руках Веры Петровны — яркий букет для своего сына. Отец торопит Александра домой. Все в сборе, все ждут.

«Очень, очень ждала. Когда узнали, что возвращают? Вот только. Мне никто не говорил. Вот только я узнала. Похудел, говорите? Он похудел, поседел. Мы видели по видео», — рассказывает мать Винника Вера Петровна.

Связь с Александром родители все эти годы держали по телефону. Последний раз созванивались буквально во вторник, но речи о возвращении еще не было.

Детали возвращения Александра Винника до последнего держались в секрете.

Американский спецборт появился на авиационных радарах накануне вечером. Из США самолет вылетел в аэропорт Внуково-2, следовал с дозаправкой в Нидерландах.

– В какой камере держали?

– Большая камера. С такими же заключенными.

– Как к вам относились люди?

– Нормально.

Винника задержали летом 2017 года по запросу США во время отдыха с семьей в Греции. Его обвинили в отмывании четырех миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e и взломе крупнейшей японской биржи.

Юридических нарушений было масса. Больше двух лет программист провел в афинской тюрьме, хотя срок предварительного заключения составляет 18 месяцев. Затем в нарушение международных норм его выдали Франции, которая также обвинила Винника в краже личных данных и вымогательстве — IT-специалиста осудили на пять лет, хотя по 19 пунктам он был оправдан. А уже после этого, несмотря на протесты российских дипломатов, россиянина передали американцам.

«Было много разных нарушений, он по два месяца не выходил на улицу, потому что некому было сопровождать. Сразу скажу: это дело было просто сфабриковано», — сказала мать Винника.

В Штатах Виннику грозило до 200 лет тюрьмы, но после того, как он заключил сделку со следствием, срок сократили до десяти лет. Приговор должны были вынести в 2025 году, но теперь дело против него закрыто. Адвокаты Александра и наши дипломаты долгое время добивались возвращения IT-специалиста домой.

— Скучали по родине?

— Конечно.

— Верили, что вас освободят?

— Конечно.

— Как здоровье ваше? Была информация, что вы жаловались на проблемы с желудком.

— Конечно, жаловался. Еда там была нехорошая.

Уже за кадром ужин в кругу семьи и встреча с детьми, за которыми в последние годы ухаживала бабушка. Сердце жены Винника пять лет назад не выдержало из-за ареста супруга. Теперь у Александра совершенно новая жизнь и новые планы на будущее.