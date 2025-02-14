«Каждая сбывалась»: Седокова винит свое пророчество о смерти Тиммы

Сюжет композиции певицы повторил ее историю отношений с баскетболистом.

Певица Анна Седокова намерена впредь писать только счастливые песни, поскольку одна из ее композиций предсказала смерть бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

«В какой-то момент я решила, что больше не буду писать песни. Потому что каждая из них сбывалась пророчески. Я буду писать только счастливые песни. И это было сложно, потому что я не умела. Я не знала, как это делается», — сказала Седокова.

Исполнительница во всем винит один из своих хитов «На волне». По ее мнению, строки очень напоминают отношения с Тиммой. Ведь в них говорится о тяжелом расставании и потере.

Действительно, большая часть произведений Седоковой повествуют о несчастной любви и разбитом сердце. Поэтому теперь артистка хочет прервать для себя печальную череду событий.

Певица призналась, что не знает, как жить дальше после смерти Тиммы. Учитывая, что День святого Валентина она встретит с «огромной дырой в сердце».

Трагедия с Янисом Тиммой произошла в 2024 году. Его тело было обнаружено 17 декабря в одном из московских хостелов через неделю после развода с Седоковой. Баскетболист, вероятнее всего, покончил с собой.

На данный момент для выяснения всех подробностей произошедшего следователи допрашивают близких погибшего: его родственников и друзей, так как расследование его гибели все еще не завершено.

Семья спортсмена утверждает, что к случившемуся может быть причастна именно Седокова, якобы она могла довести экс-супруга до суицида. Стоит отметить, что спортсмен тяжело переживал их развод.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Седокова снова примерила свадебное платье.