«Получат по заслугам»: Ксения Новикова о суде с избившем ее сына подростком

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Певица Ксения Новикова: избивший сына подросток не был наказан

Звезда «Блестящих» о суде со школьником, который избил ее сына

Фото: © РИА Новости/Ксения Новикова

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Драка произошла, когда Мирон заступился за свою маму.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, чем завершился инцидент с подростком, который избил ее старшего сына Мирона. Подробностями истории она поделилась в интервью порталу Леди Mail.Ru.

Певица подала в суд, чтобы добиться справедливости, ведь сыну пришлось даже делать операцию из-за полученных травм. Однако по неизвестной причине дело быстро «замяли».

«Во всех документах этот мальчик, профессионально занимающийся боевыми искусствами, проходил как просто „посетитель“ студии фитнеса. Свои связи я подключать не стала: мы с сыновьями решили забыть об этой ситуации, как о страшном сне», — объяснила звезда.

По словам Новиковой, конфликт произошел из-за нее. Подросток нелестно высказался о певице, Мирон потребовал извинений, заступаясь за маму. Обидчику не понравилось это, и он напал на него.

В результате драки сын исполнительницы сильно пострадал. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом кисти и носа. Пришлось даже делать операцию для репозиции сломанного носа.

Однако Ксения уверена, что Мирон поступил правильно, встав на ее защиту. Она также не сомневается, что жизнь все равно расставит все по своим местам и виновные «получат по заслугам».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Новикова рассказала об ужасах жизни с бывшим мужем.

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