Набиуллина рассказала, при каких условиях ЦБ вернется к вопросу повышения ставки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Набиуллина: ЦБ вернется к повышению ключевой ставки, если инфляция не замедлится

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Она также указала на усиливающиеся факторы, способствующие замедлению инфляции в стране.

На следующем заседании Центробанк России может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — сказала она.

Набиуллина также указала на усиливающиеся факторы, способствующие замедлению инфляции в России. В настоящий момент набранной жесткости денежно-кредитных условий, по ее словам, достаточно для снижения инфляции в ближайшие месяцы.

Ранее в этот день стало известно, что Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. 

До этого 5-tv.ru сообщал, что Центробанк намерен выпустить новую банкноту номиналом 1000 рублей в конце 2025 года. Кроме того, в ЦБ рассказали о причинах выпуска бумажных купюр номиналом пять и десять рублей.

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