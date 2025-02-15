«Золотой парашют»: Лондон готовит Зеленскому путь отступления

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Депутат Дубинский: власти Лондона устроят Зеленского лектором в университет

Депутат рады сообщил о подготовке Лондоном «золотого парашюта» для Зеленского

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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За год Зеленский сможет получать примерно два миллиона футов стерлингов.

На случай скорого ухода президента* Украины Владимира Зеленского с должности Лондон подготавливает для него «золотой парашют» — удобный способ отхода. Об этом стало известно от депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО.

«В политических кругах уже циркулируют слухи о „золотом парашюте“, который британцы предложили Зеленскому в случае ухода от власти», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам политика, Зеленского собираются трудоустроить в качестве лектора одного из британских высших учебных учреждений, где ему могут выплатить 200 тысяч фунтов стерлингов — около 23,2 миллионов рублей за лекцию. Ежегодно он должен будет проводить десять таких учебных занятий. В перспективе доходы Зеленского составят два миллиона фунтов стерлингов или около 231,7 миллионов рублей.

В начале декабря прошлого года Дубинский заявлял, что отправка Зеленского в Лондон возможна в том случае, если глава киевского режима не станет участвовать в президентских выборах. По словам депутата, это один из способов для Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака избежать наказания.

Также в декабре испанское издание El Mundo сообщило, что на Украине заговорили о «золотой ссылке» в Лондон для Зеленского, которую готовят страны Запада на случай, если конфликт в стране будет урегулирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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