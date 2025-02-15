В Сочи на зимнем фестивале искусств стартовал «Марафон романтических сонат»

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста РФ Сергея Ролдугина приглашает зрителей на концерты.
Фото: Санкт-Петербургский Дом музыки
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Зале органной и камерной музыки в Сочи проходит «Марафон романтических сонат» под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина и «Русского концертного агентства», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Дома музыки.
Четыре концерта — в 12:00, 14.00, 16.00 и 18.00 — состоятся в рамках XVIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
Зрители смогут увидеть выступление солистов Дома музыки, лауреатов международных конкурсов, среди которых скрипачка Инна Якушева, пианисты Елизавета Ключерева и Тимофей Доля, скрипач Михаил Усов и многие другие.
«Марафон романтических сонат» открывает Соната № 1 для скрипки и фортепиано ля минор немецкого композитора Роберта Шумана.
Также будут исполнены такие сочинения, как Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано ми-бемоль мажор Карла Марии фон Вебера, Первая соната для скрипки и фортепиано соль мажор Иоганнеса Брамса и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что АНО «Евразия» организует фестиваль «Победа 9/45» с концертами в СНГ и на Балканах.
79%
-0.72 94.89
-0.03
Нашли ошибку?