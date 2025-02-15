Несколько ухажеров: Ольга Бузова отметила День всех влюбленных не в одиночестве

Звезда хита «Мало половин» утверждает, что ни с кем не встречается, однако провела праздник в компании кавалера.

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что День святого Валентина для нее не ограничился концертом МУЗ-ТВ, на котором она успела выступить. Дива убежала с мероприятия, чтобы встретиться с поклонником.

«Я прямо сейчас бегу на свидание. Ходите на свидания, это важно, дарите девушкам цветы, уважайте мужчин и любите, ведь этим миром правит любовь», — сказала Бузова.

Известно, что избранник звезды порадовал ее еще с утра — подарил цветы. Однако, по словам самой Ольги, она не состоит в отношениях.

«Я открываю дверь, это было раннее утро. 9:30. Я вижу эти два шикарных букета. У меня сразу поднимается настроение. Потому что я считаю, вне зависимости от отношений, есть они или нет, если мальчику нравится девочка, нужно дарить цветочки», — поделилась знаменитость эмоциями.

При этом у исполнительницы сразу несколько загадочных кавалеров, претендующих на ее сердце. Бузова рассказала, что за ней ухаживает много потенциальных партнеров.

«Их два. Их даже больше. Безусловно, есть мужчины, которые проявляют ко мне интерес и симпатию. И это абсолютно нормально, я девушка видная. Они люди разные, не знают друг друга», — сообщила она.

Артистка и раньше рассказывала фанатам, что окружена мужским вниманием. Она делилась фотоснимками ухажера, но закрывала его лицо смайликом со львом. Многие видели в тайном мужчине судебного пристава из Сочи Романа Литарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова впервые обратилась к певцу Даве после скандала. Она отреагировала на новость о том, что ее бывший возлюбленный скоро станет отцом.