Психолог рассказал, почему такие родители зациклены на внешности своих детей.

Под термином «миндальная мама» понимают нездоровое отношение родительниц к питанию своих детей и стремление к их худобе в ущерб здоровью. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой».

«Миндальная мама не может принять своего ребенка, она не понимает, что он отдельный человек», — объясняет психолог.

По сути, это лишь одна из разновидностей нарциссических матерей, которым, по большому счету, все равно на ее ребенка как на личность. Ее волнуют лишь достижения ее чада. Например, в учебе или спорте.

Миндальная же мама больше интересуется внешностью ребенка. Чаще всего они заставляют своих детей худеть, прибегая к самым разным манипуляциям с целью дотянуть до своего идеала.

«Они поступают так, потому что воспринимают своего ребенка как свою собственность», — сказала Алексеева.

Также для такой матери нет такого понятия, как «собственная жизнь» у ребенка. По сути, ребенок — это лишь проект для такой родительницы.

При этом делает она это для того, чтобы окружающие восхищались именно ею, ведь именно она привела чадо к такому результату.

«Мой ребенок — это мой продукт, а его заслуги принадлежат исключительно мне», — объясняет эксперт позицию такой матери.

Все это чревато для ребенка появлением, как минимум, синдрома самозванца во всех сферах жизни, говорит Алексеева.

Такой ребенок в будущем не сможет принять свою внешность и будет считать, что не дотягивает ни по работу, ни в личных отношениях.

Если же у ребенка холодная нарциссическая мать, то ребенок никогда не получит похвалу. Ему никогда не скажут, что теперь он молодец и его полюбят. Поэтому во взрослой жизни дети таких мам испытывают вечное чувство стыда, но при этом не могут сказать, чему именно они не соответствуют.

Психолог отметила, что подобное поведение у матерей является следствием собственных проблем в подростковом возрасте, когда они сами не дотянули до той самой планки по красоте.

Во взрослой жизни такие женщины считают жизненно важным выглядеть всегда сексуально и привлекательно, так как иначе, по их мнению, они не будут достойны любви и отношений. В итоге эти комплексы переносятся на их собственных детей.

Что касается самого термина «миндальная мама», то возник он после того, как в сети завирусилось видео, где американская модель Джиджи Хадид жалуется своей маме Иоланде Хадид на голод. Однако в ответ на это мама предлагает ей лишь разжевать пару миндальных орехов, чтобы не испортить фигуру.

Иоланда и сама была в прошлом моделью, поэтому она фактически взяла в свои руки карьеру дочерей и решила сделать их настоящими звездами. Ради этой цели она посадила дочек на строгую диету и устраивала им бесконечное количество съемок. Именно Иоланда Хадид является наиболее ярким примером мамы, повернутой на внешности своих детей в ущерб их здоровью.

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