Стал отцом в 13-й раз: американка заявила о рождении ребенка от Илона Маска

Девушка утверждает, что малышу уже почти полгода.

Блогер и политическая активистка Эшли Сент-Клэр заявила о рождении ребенка от бизнесмена и главы Департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска. При этом она утверждает, что младенец появился на свет почти полгода назад.

«Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец — Илон Маск. Ранее я не разглашала эту информацию, чтобы защитить частную жизнь и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены узнать это, независимо от того, какой вред нанесут», — написала Сент-Клэр в соцсети Х.

Она добавила, что хочет обеспечить ребенку нормальную и безопасную среду для роста и развития, в связи с чем призвала журналистов уважать частную жизнь и «воздержаться от навязчивых репортажей».

Если информация подтвердится, это будет означать, что Маск стал отцом в 13-й раз. Сам он пока не комментировал слова Сент-Клэр.

По данным Daily Mail, 26-летняя активистка регулярно публикуется на консервативном новостном сайте The Babylon Bee и часто появляется в эфире Fox News, а в X на нее подписан миллион человек. Также известно, что недавно Сент-Клэр арендовала шикарную квартиру на Манхэттене стоимостью 12-15 тысяч долларов в месяц.

Официально Маск был женат три раза, расторгнув последний брак в 2021 году. Летом прошлого года у него родился 12-й ребенок от Шивон Зилис — топ-менеджера принадлежащей Маску корпорации Neuralink. Ранее Зилис уже родила предпринимателю двойняшек.

Дети Маска носят необычные имена. К примеру, наследников от его бывшей возлюбленной, певицы Граймс, зовут X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), Экза Дарк Сайдерил (позже переименована в Y) и Техно «Тау» Механикус по прозвищу Т.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск судится за детей с бывшей возлюбленной.