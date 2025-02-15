«Прям коровка была»: Самбурская высмеяла свои старые фото в купальнике

Актриса считает, что в свои 25 лет она выглядела не очень.

Актриса Настасья Самбурская раскритиковала свое фото в купальнике, сделанное 12 лет назад. Своим снимком она поделилась в личном блоге.

Звезда сериала «Универ» относится к себе довольно критично и часто шутит над своей внешностью. На этот раз досталось снимку, где она стоит в бикини и без макияжа на фоне моря.

«Капец, я прям коровка была», — уничижительно подписала снимок 37-летняя актриса.

Настасья Самбурская на море в 25 лет. Фото: Instagram*/rei_kristina_rei

При этом артистку на фото сложно назвать полной. Скорее, наоборот, Самбурская выглядит довольно стройной и привлекательной молодой девушкой. Однако, если сравнивать с ее нынешней фигурой, то можно заметить огромные отличия, и во многом это заслуга спорта и здорового образа жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Настасья Самбурская показала фото своего будущего сына. Недавно, по слухам, артистка, наконец, встретила мужчину и даже вышла за него замуж. Правда, ни спутника, ни доказательства сплетен публика еще не видела.

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