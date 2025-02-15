Умерла актриса из фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

За свою жизнь актриса снялась более чем в 50 фильмах.

Умерла актриса из фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж — ей было 97 лет

Фото: kinomania.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Французская актриса Женевьев Паж, известная по ролям в таких культовых кинокартинах, как «Фанфан-Тюльпан» и «Дневная красавица», скончалась в своем доме в Париже в возрасте 97 лет. Об этом местным СМИ сообщила внучка знаменитости Зои Гиймо.

«Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денев в фильме „Дневная красавица“ (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет», — пишет французская пресса.

Женевьев родилась в 1927 году и являлась крестной дочкой Кристиана Диора — основателя модного дома Christian Dior. За свою долгую карьеру она сыграла более чем в 50 итальянских, французских, британских и американских фильмах, а также в течение многих лет выступала на театральной сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти болевшей муковисцидозом блогера Таисии Шеремет.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
Как изменились актрисы из сериала «H2O: просто добавь воды» спустя 20 лет
18:01
«От Финляндии до Белоруссии»: Зеленский размечтался о «другом НАТО»
17:46
Умерла актриса из фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж
17:34
Стал отцом в 13-й раз: американка заявила о рождении ребенка от Илона Маска
17:18
Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»
17:00
Мой ребенок — моя собственность: кто такие миндальные мамы и чем они опасны

Сейчас читают

Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
«Крыса, загнанная в угол»: американский удар под дых довел Зеленского до истерики
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год