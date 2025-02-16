Посланник американского президента по Украине выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Соединенные Штаты могут ожидать, что Россия пойдет на «территориальные уступки» и откажется от применения силы во время предстоящих переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«На мой взгляд, должны быть такие вещи, как территориальные уступки. <…> Это может быть отказ от применения силы, провозглашение отказа от применения силы в будущем», — заявил он.

В среду, 12 февраля, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков объявил о том, что территориальный обмен между Россией и Украиной, предложенный украинским президентом* Владимиром Зеленским, невозможен. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы киевского режима. Она заявила, что Зеленский упомянул обмен, чтобы прикрыть масштаб катастрофы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.