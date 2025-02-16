«Не та дверь» за большие деньги: что известно о вечеринке и рейде в отеле Savoy

При этом актеры сценаристы и режиссеры вынуждены метаться меж двух огней. Так кто нужны? Брутальные ковбои или нежные юноши? Сильные женщины или домохозяйки? Порой все так быстро меняется, что некоторые по старинке заходят «не в ту дверь».

Певица Лолита оказалась в новом скандале, ее концерт в Томске на этой неделе, как и Новокузнецке и Кемерове на прошлой в последний момент были отменены. На волоске оказалось выступление в Красноярске, где против нее открыто выступила депутат краевого заксобрания Елена Пензина, которая считает неуместным сценический образ 60-летней певицы.

«Как человек, который окончил почти с отличием музыкальную школу, я немножко в творчестве разбираюсь. И могу понять, где культура, а где попса, которая, на мой взгляд, развращает людей», — считает депутат.

Вообще-то Елена Пензина работает в комитетах заксобрания по ЖКХ и по экологии, но, так сказать, по собственной инициативе следит еще и за моральным обликом красноярцев. Она уже призывала запретить квадроберов и уверяет, что 70% молодежи поддерживает экстремистское движение ЛГБТ*.

Лолита, таким образом, в ее глазах символ всех этих тлетворных явлений.

Милявская молчать не стала и обвинила 53-летнюю депутата в попытке пиара на ее «звездности».

Между женщинами завязались жаркие сетевые дебаты. Лолита попыталась вызвать Пензину один на один — хоть за кулисами, хоть прямо на сцену.

Но депутат от такого предложения уклонилась. В конце концов каждая осталась при своем мнении и утвердилась в своем амплуа.

У депутата в соцсетях действительно прибавилось сторонников, а у Лолиты концерт в Красноярске состоялся, и весьма бурный. Людей, которые ценят певицу именно за ее сценическое амплуа, которое, к слову, не менялось десяток лет, словесными запретами не испугать.

Бал любви

Проблемы с концертами у Лолиты начались после знаменитой «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Там она, а также ряд других селебрити, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Анастасия Ивлеева и другие ходили в одежде, едва прикрывавшей интимные места. Один репер остался и вовсе в одном носке на причинном месте. И все это в режиме онлайн выкладывали в соцсети. Вечеринка вызвала бурный общественный резонанс.

Лефортовский суд Москвы признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений»*. В клубе нашли ряд нарушений, и под этой вывеской он больше не работает. А с апреля и вовсе должен закрыться. После этого силовики предприняли еще несколько рейдов по злачным местам — и диких вечеринок стало поменьше.

Но, как оказалось, ненадолго. Минувшей ночью в Москве тусовщики собрались в отеле Savoy на «техно-бал любви» в честь 14 февраля. Гостям элитного мероприятия предлагали костюмированное шоу, банкет и продолжение в номерах за отдельную плату. Однако, до этого не дошло — ночь любви прервал ОМОН. Разбросанные по углам пакетики с белым порошком и откровенно странное поведение гостей вечеринки — все говорит о том, что по адресу полицейские пришли не зря. Корресполнлдент «Известий» Павел Мельников все видел.

Всюду розовое, громкая музыка, световые эффекты, дорогое игристое, молодые девушки в откровенном и немолодые мужчины в солидном. Так начинался бал любви в центре столицы в пятизвездочном отеле.

А вот так он закончился, так и не достигнув кульминации — гостям обещали продолжение в номерах.

Желающим попасть на закрытую вечеринку, которым не посчастливилось получить персональное приглашение, предлагалось купить билет. За восемь тысяч обычный проход в банкетный, за пятьдесят — уже ключ от приватного номера, куда можно подняться для бурного продолжения праздника.

Организатор вечеринки — Кирилл Королев. Известный в клубной тусовке продюсер.

До номеров успели дойти не все. Хотя готовились. Вот актер Павел Деревянко приглашает на мероприятие, которое организовали его друзья. Ну а те, у кого получилось, в отрыв пошли сразу. Дамы восхищенно пудрили носик в уборной.

Содержимое сумочки очень заинтересовало и нагрянувших полицейских, потому что даже на полу были разбросаны подозрительные пакеты с белым веществом. Вот рядом с ним блогер-миллионник Любовь Сидоркина.

Это супруг Сидоркиной — Игорь Заикин. С широко открытыми глазами, то ли от удивления, то ли еще по какой-то причине — отвечает за свою супругу.

На диване в сильно праздничном настроении отдыхает Ирина Хакамада. Последние минуты на ногах дались ей нелегко.

Уже днем, отдохнув, Хакамада рассказала журналистам, что мероприятие удалось. С этим сложно спорить. Ведь черного пиара не бывает, комментируют те, кто понимает в нем.

«Невооруженным взглядом видно, что она обжабленная. В ноль просто. Язык кое-как ворочается. Зрачки ее не видно, она специально очки надела, ну и там все по ходу под кайфом», — прокомментировал маркетолог Константин Скачков.

Блогер и постоянный участник многих светских тусовок — Нелли Ермолаева, спортивная телеведущая Юлия Оверчук, каскадер Алексей Силкин. Все они наблюдали за работой силовиков.

Многие предпочли откреститься от своих друзей. На всякий случай.

Это Лера Савкина — говорит, что актриса, сыграла в трех фильмах. Самая запомнившаяся роль эскортницы в сериале «Третий этап».

«Я думала, что меня задержали за превышение красоты, а оказалось тут все серьезнее. Когда меня затолкали с улицы обратно в помещение, я подумала, что что-то не так», — рассказала актриса, блогер, Лера Савкина.

Свертками с чем-то белым находки силовиков не ограничились, в припаркованном рядом автомобиле оружие.

Мы связались с тем самым Кириллом, который обещал небывалое мероприятие. Говорит, что все прошло в рамках приличий, как и задумывалось.

Говорят, хотели романтический вечер, а получилось громкое дежавю, почти голая вечеринка, вовремя остановленная.

Клуб «Мутабор» не в ту дверь которого зашли почти все звезды первого эшелона, уже давно не работает. Отель Savoy открыт — на следующий день здесь делают вид, что ничего из ряда вон выходящего не было.

После голой вечеринки участники отмывались месяцами. Извинительные водолазки практически не снимали участники этого вечера пока не учатся на чужих ошибках, все их соцсети заполнены радостными рилсами — лайки и репосты сами не накрутятся.

* движение признано экстремистским и запрещено на территории России.