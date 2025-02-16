На президентских выборах в Абхазии ни один кандидат не набрал больше 50% голосов

Состоится второй тур голосования.

В Абхазии на выборах президента ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан заявил на брифинге, что состоится второй тур голосования. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

«Завершили подсчет. Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович», — рассказал председатель ЦИК.

Он также добавил, что предварительные результаты будут оглашены в 16 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Абхазии начались долгосрочные выборы президента республики. В восемь часов утра по московскому времени были открыты избирательные участки. Для проведения голосования оборудовано 152 пункта в Абхазии и два в России: они находятся в Москве и Черкесске.

Граждане выбирали между пятью кандидатами. Долгосрочные выборы президента республики Абхазия начались после того, как предыдущий глава государства Аслан Бжания ушел в отставку.